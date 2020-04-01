Коронавирус

АвторадиоАвторадиоСоциальная пенсия с сегодняшнего дня увеличится

Социальная пенсия с сегодняшнего дня увеличится в среднем на 550 рублей и составит, по данным Росстата, порядка 9600 рублей.
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Что изменится в жизни россиян с апреля

МедиаПоток03:31

Какие законы изменят жизнь российских граждан с 1 апреля

Народные новостивчера в 05:06

Социальная пенсия с сегодняшнего дня увеличится

Авторадио01:39

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

Губерния-33вчера в 10:21

Как изменится жизнь туляков с 1 апреля

Первый Тульский01:42

Налоги и пенсии: что ждет россиян в апреле

Deita.ru30 марта в 23:45

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Известия30 марта в 17:02
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Общество

Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
Известия 09:49
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Космос

Облака скрывают поверхность экзопланет

В течение многих лет астрономы использовали транзитную фотометрию (метод транзита), чтобы обнаружить экзопланеты, отслеживая отдаленные звезды на предмет падения их яркости.
V-kosmose.com 30 марта в 10:50
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости 08:31
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Происшествия

В Москве задержали грабителя с мачете

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
ТАСС 09:33
Общество

Свердловский депутат поддержал штрафы за нарушение самоизоляции

Законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции рассмотрят в Заксобрании 9 апреля 2020 года на внеочередном заседании.
REGNUM 07:53
Общество

В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
АиФ Нижний Новгород 02:45
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Известия 10:54
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции

Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Inkazan 05:01
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания 10:45
Политика

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Экспресс газета 06:09
Общество

В Саратовской области отложили введение пропускного режима

Введение пропускной системы в Саратовской области в качестве меры по нераспространению коронавируса перенесли на 4 апреля на фоне ситуации с очередями за спецпропусками, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 09:43
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Технологии

Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty

Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
CyberSport.ru вчера в 07:05
Политика

Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

ТАСС вчера в 21:33
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

Воронежцы при режиме самоизоляции атаковали офисы Сбербанка

В связи с введением всеобщего режима самоизоляции, кредитное учреждение работает по графику выходного дня.
Kursk.com 07:36
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь РФ создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.
Москва 24 09:30
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Общество

Правительство Украины хочет ужесточить карантинные меры

Кабинет министров Украины намерен усилить карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, решение разработать до 2 апреля дополнительные ограничения принято на заседании правительства в среду.
РИА Новости 09:18
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