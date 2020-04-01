Коронавирус
АвторадиоСоциальная пенсия с сегодняшнего дня увеличится
Социальная пенсия с сегодняшнего дня увеличится в среднем на 550 рублей и составит, по данным Росстата, порядка 9600 рублей.
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Общество
Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом
В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Космос
Облака скрывают поверхность экзопланет
В течение многих лет астрономы использовали транзитную фотометрию (метод транзита), чтобы обнаружить экзопланеты, отслеживая отдаленные звезды на предмет падения их яркости.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Происшествия
В Москве задержали грабителя с мачете
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
Общество
Свердловский депутат поддержал штрафы за нарушение самоизоляции
Законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции рассмотрят в Заксобрании 9 апреля 2020 года на внеочередном заседании.
Общество
В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Общество
Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции
Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Политика
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре
Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Общество
В Саратовской области отложили введение пропускного режима
Введение пропускной системы в Саратовской области в качестве меры по нераспространению коронавируса перенесли на 4 апреля на фоне ситуации с очередями за спецпропусками, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Технологии
Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty
Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
Политика
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
Воронежцы при режиме самоизоляции атаковали офисы Сбербанка
В связи с введением всеобщего режима самоизоляции, кредитное учреждение работает по графику выходного дня.
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь РФ создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Общество
Правительство Украины хочет ужесточить карантинные меры
Кабинет министров Украины намерен усилить карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, решение разработать до 2 апреля дополнительные ограничения принято на заседании правительства в среду.