Общество

Владимирские ведомостиВладимирские ведомостиВладимирские школьники закончат учебный год досрочно

Департамент образования Владимирской области рекомендовал завершить раньше учебный год для учащихся с 1 по 8 классы. На длинные летние каникулы школьники младшего и среднего звена уйдут уже 22-23 мая.
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Учебный год во Владимирской области закончится 30 мая

ТВ Мигвчера в 05:01

Владимирские школьники закончат учебный год досрочно

Владимирские ведомости29 апреля в 07:29

Департамент образования Владимирской области обозначил сроки, когда может закончиться учебный год в школах

Зебра ТВ28 апреля в 08:42

Для владимирских школьников учебный год может закончиться раньше

Довод28 апреля в 11:06

Школы Владимирской области получили рекомендации по завершению учебного года

Губерния-3328 апреля в 10:27

Департамент образования дал рекомендации школам о завершении учебного года

Призыв (г. Владимир)29 апреля в 02:00

Каникулы для школьников Владимирской области начнутся в двадцатых числах мая

Томикс Владимирская газета28 апреля в 07:10
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
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Шоу-бизнес

Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа

Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа Настя Задорожная поздравила будущего мужа с днем рождения.
Экспресс газета 02:58
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
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Шоу-бизнес

Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Gazeta.SPb вчера в 23:37
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
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Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Общество

Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом

"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
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Армия и оружие

На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов

На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов.
Piter.tv вчера в 05:15
5
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
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Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Саудовской Аравии выведением американских войск с территории королевства в случае продолжения нефтяной войны, сообщило Reuters.
News.ru вчера в 16:25
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Здоровье

ВОЗ объяснила причину низкой смертности от коронавируса в России

Низкая смертность от COVID-19 в России обусловлена системной организацией здравоохранения.
URA.Ru вчера в 20:12
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

По предварительным данным, заключительный этап перехода на новую систему будет завершен к концу июня 2020 года.
Слово и Дело 02:26
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости вчера в 10:44
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,5K
Здоровье

Крым достиг отметки в 100 зараженных COVID-19

В общей сложности в Крыму зарегистрировано 100 случаев COVID-19, три человека находятся в тяжелом состоянии.
ИА Крыминформ 03:04
Здоровье

Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

"Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна", - говорится в отчете, составленном по результатам исследования.
РИА Новости вчера в 22:57
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Политика

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ru вчера в 17:23
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Здоровье

Росздравнадзор зарегистрировал российский тест на антитела к коронавирусу

Росздравнадзор зарегистрировал произведенный в России тест для определения в крови антител к коронавирусу, сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
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Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Газета.Ru вчера в 23:08
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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
1,3K
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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