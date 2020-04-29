Общество
Владимирские ведомостиВладимирские школьники закончат учебный год досрочно
Департамент образования Владимирской области рекомендовал завершить раньше учебный год для учащихся с 1 по 8 классы. На длинные летние каникулы школьники младшего и среднего звена уйдут уже 22-23 мая.
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Школы Владимирской области получили рекомендации по завершению учебного года
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Департамент образования дал рекомендации школам о завершении учебного года
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Каникулы для школьников Владимирской области начнутся в двадцатых числах мая
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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