Происшествия
REGNUMВладимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
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Происшествия
После митинга во Владикавказе госпитализировали пятерых силовиков
В Северной Осетии после несанкционированного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, госпитализированы пять сотрудников правоохранительных органов.
RT на русском 09:15
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
Экономика
Число новых подписчиков Netflix составило 15,8 млн
Американская корпорация Netflix, предоставляющая услуги потокового вещания, увеличила базу своих подписчиков на 15,8 млн в первом квартале текущего года по сравнению с 9,6 млн за аналогичный период предыдущего года.
ТАСС вчера в 17:43
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
В Тюменской области от коронавируса умер третий пациент
Всего в Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения коронавирусом, из них шесть детей.
URA.Ru 09:43
Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо, потому что все парикмахерские и салоны красоты в республике закрыты, сообщает ИА "Грозный-Информ".
Газета.Ru вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Ивана Телегина похвалилась пышной грудью
Возлюбленная Ивана Телегина сразу уточнила, что снимок был сделан ещё когда границы были открыты, чтобы публикация курортного фото не вызывала каких-то противоречий среди её подписчиков.
Bimru.ru 08:47
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Общество
В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом
В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
Европейско-Азиатские новости 09:27
Кино
Фильм «Спутник» покажут в онлайн-кинотеатрах
NewInform 20 апреля в 09:14
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты
Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39
Общество
Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом
Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
RT на русском 09:33
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости вчера в 14:54
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой.
Ин-спейс.ру 20 апреля в 11:00
Здоровье
В Бергамо оценили работу российских военных медиков
Врач рассказал, что из полевого госпиталя в Бергамо были выписаны 29 человек из 70.
Деловое.ТВ 04:01
Культура
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
Сценаристом выступил Александр Матвеев («Слуга народа») вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова («Триггер»).
Lenta.ru 09:32
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Космос
На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы»
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 01:44
Политика
В МИД России заявили о росте конкуренции стран на фоне коронавируса
По мнению Рябкова, в мире сохраняется угроза ядерной войны.
RT на русском 08:25
Политика
В СПЧ оценили интерес россиян к голосованию по поправкам к Конституции
У россиян сохраняется большой интерес к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Lenta.ru 08:45
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Космос
Корабль доставки на МКС продезинфицировали против коронавируса
Старт корабля намечен на 25 апреля, сообщают в ГК «Энергия».
ГЛАС.RU вчера в 03:00