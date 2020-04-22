Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.

Происшествия После митинга во Владикавказе госпитализировали пятерых силовиков В Северной Осетии после несанкционированного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, госпитализированы пять сотрудников правоохранительных органов. 4

Армия и оружие Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США. 112

Здоровье Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок. 25

Экономика Число новых подписчиков Netflix составило 15,8 млн Американская корпорация Netflix, предоставляющая услуги потокового вещания, увеличила базу своих подписчиков на 15,8 млн в первом квартале текущего года по сравнению с 9,6 млн за аналогичный период предыдущего года.

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 8,4K

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 629

Происшествия В Тюменской области от коронавируса умер третий пациент Всего в Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения коронавирусом, из них шесть детей.

Шоу-бизнес Новая возлюбленная Ивана Телегина похвалилась пышной грудью Возлюбленная Ивана Телегина сразу уточнила, что снимок был сделан ещё когда границы были открыты, чтобы публикация курортного фото не вызывала каких-то противоречий среди её подписчиков. 5

Политика Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 282

Общество В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего. 131

Общество Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 599

Экономика Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале. 346

Космос Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой. 3

Культура КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа» Сценаристом выступил Александр Матвеев («Слуга народа») вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова («Триггер»).

Космос На стартовом комплексе Байконура установили «Ракету Победы» Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 1

Политика В СПЧ оценили интерес россиян к голосованию по поправкам к Конституции У россиян сохраняется большой интерес к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. 242

Общество В Свердловской области могут ввести пропускной режим Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. 5

Общество Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России "Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 46