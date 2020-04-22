с чего всё началось

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 839

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 13K

Футбол Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом» Глава телекомпании Mediapro Жауме Роурес заявил, что у "Барселоны" нет шансов приобрести летом нападающего ПСЖ Неймара.

Политика Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии. 121

Здоровье Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.

Происшествия Бывший священник, организовавший крестный ход в Петербурге, рассказал об избиении приставами Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.

Общество Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. 57

Общество В 21 регионе внедрят цифровые пропуска Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи. 2,2K

Общество ВОЗ предупреждает: Коронавирус с нами надолго ВОЗ отмечает, что в отдельных странах ситуация с коронавирусом нормализовалась, количество новых случаев заражения идет на спад, смертность снижается. 3

Происшествия Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 29

Политика В Госдуме предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. 52

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 12

Общество В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля. 248