Происшествия
REGNUMВладимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
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Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
RT на русском 16:07
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Футбол
Глава Mediapro: «„Барселона“ не сможет приобрести Неймара этим летом»
Глава телекомпании Mediapro Жауме Роурес заявил, что у "Барселоны" нет шансов приобрести летом нападающего ПСЖ Неймара.
Soccer.ru 16:11
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Политика
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
Здоровье
Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ
В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.
Интерфакс 17:21
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Происшествия
Бывший священник, организовавший крестный ход в Петербурге, рассказал об избиении приставами
Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.
Дождь 17:24
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания 15:29
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Теннис
Сафин рассказал, почему теннис стал обузой для Курниковой
Спорт-Экспресс 14:31
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Общество
ВОЗ предупреждает: Коронавирус с нами надолго
ВОЗ отмечает, что в отдельных странах ситуация с коронавирусом нормализовалась, количество новых случаев заражения идет на спад, смертность снижается.
Русская Планета 14:09
Транспорт
В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков
В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
Политика
В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока.
Вечерняя Москва 13:24
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Происшествия
Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки
Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Kursk.com 20 апреля в 08:48
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне.
Piter.tv вчера в 11:39
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Общество
В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом
Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47