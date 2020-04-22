Происшествия

REGNUMREGNUMВладимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
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«Установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999–2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации», — говорится в сообщении
 СК.
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РИА Новости09:06

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РЕН ТВ06:10

Во Владимире потребовали возбудить дело о просроченных аппаратах ИВЛ

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Происшествия

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Бывший дизайнер Sony: чудовищная мощь Xbox Series X застала Sony врасплох

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В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
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В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе

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Общество

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Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
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Происшествия

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Политика

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Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне.
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