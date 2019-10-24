РПЛ

Реальное времяРеальное времяВладислав Радимов: «Рубин» — команда организованная, мне понравилась их игра со «Спартаком»

Рубин — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
53′
57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
64′
65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
78′
90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
90′+3′
"Рубин" — крепкая и организованная команда, которая играет в хороший футбол. Мне очень понравилась казанская команда во встрече со "Спартаком" после перерыва на матчи сборных. Этот матч пройдет в Казани, и это тоже на руку команде Шаронова.
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