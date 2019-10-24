Скажу больше: тамбовчане выглядели даже немного лучше, чем команда Парфенова, им просто не хватило удачи. "Рубин" — крепкая и организованная команда, которая играет в хороший футбол. Мне очень понравилась казанская команда во встрече со "Спартаком" после перерыва на матчи сборных.

Владислав Радимов: «Рубин» — команда организованная, мне понравилась их игра со «Спартаком»

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Общество Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".

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