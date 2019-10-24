РПЛ
Реальное времяВладислав Радимов: «Рубин» — команда организованная, мне понравилась их игра со «Спартаком»
|27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
|53′
|57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
|64′
|65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|70′
|76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
|77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
|78′
|90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
|90′+3′
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
71
Поярков
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
21
Кварацхелия
26
Микелтадзе
88
Ташаев
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
17
Димитров
6
Аугустыняк
88
Погребняк
57
Фидлер
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Скажу больше: тамбовчане выглядели даже немного лучше, чем команда Парфенова, им просто не хватило удачи. "Рубин" — крепкая и организованная команда, которая играет в хороший футбол. Мне очень понравилась казанская команда во встрече со "Спартаком" после перерыва на матчи сборных.
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«Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 25 октября 2019 года
LiveSport.ru24 октября в 10:47
Владислав Радимов: «Рубин» — команда организованная, мне понравилась их игра со «Спартаком»
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