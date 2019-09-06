Футбол
Петербургский дневникВладислав Радимов пожелал удачи сборной в матче с Шотландией
Радимов вспомнил, как в 1994 году сам выходил в футболке сборной России против шотландцев в Глазго на отборочный матч к Евро. Он также напомнил, что на воротах у россиян в том поединке стоял нынешний тренер сборной Станислав Черчесов.
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Радимов пожелал удачи сборной России в матче отбора Евро-2020 с Шотландией
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
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