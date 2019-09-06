Радимов вспомнил, как в 1994 году сам выходил в футболке сборной России против шотландцев в Глазго на отборочный матч к Евро. Он также напомнил, что на воротах у россиян в том поединке стоял нынешний тренер сборной Станислав Черчесов.

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Владислав Радимов пожелал удачи сборной в матче с Шотландией

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.

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Единоборства Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.

Космос Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн 347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.

Политика КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Происшествия Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек в США По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган в настоящее время находится в 60 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины и двигается в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м / с. Ранее сообщалось, что число жертв "Дориана" на Багамах возросло до 30.

Политика Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.

Гаджеты Новые процессоры AMD Epyc могут получить 15-кристальную компоновку Как известно, в своих современных процессорах компания AMD активно использует многокристальную компоновку.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Происшествия Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.

Общество Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики Доля посещений врачей с целью профилактики выросла в России до 34%, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

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Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

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Политика Техосмотр предлагают передать официальным дилерам Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.