Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникВладислав Радимов пожелал удачи сборной в матче с Шотландией

Шотландия — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Хэмпден Парк
Радимов вспомнил, как в 1994 году сам выходил в футболке сборной России против шотландцев в Глазго на отборочный матч к Евро. Он также напомнил, что на воротах у россиян в том поединке стоял нынешний тренер сборной Станислав Черчесов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Владислав Радимов пожелал удачи сборной в матче с Шотландией

Петербургский дневник02:11

Настраиваемся на уэльский сценарий, держим в голове – североирландский

Советский спорт02:08

Радимов пожелал удачи сборной России в матче отбора Евро-2020 с Шотландией

Спорт-Экспрессвчера в 16:06
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Космос

Ученые: инопланетяне действительно могут светиться

Naked Science 02:56
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Космос

Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн

347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Политика

КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет

В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Баскетбол

Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу

Нева Спорт вчера в 20:30
Происшествия

Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек в США

По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган в настоящее время находится в 60 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины и двигается в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м / с. Ранее сообщалось, что число жертв "Дориана" на Багамах возросло до 30.
Газета.Ru 02:25
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Происшествия

В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета

В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК вчера в 13:46
Происшествия

В Красноярском крае четырехлетний мальчик пропал в тайге

РБК 02:43
Гаджеты

Новые процессоры AMD Epyc могут получить 15-кристальную компоновку

Как известно, в своих современных процессорах компания AMD активно использует многокристальную компоновку.
iXBT.com вчера в 14:38
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Происшествия

Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд

Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
Общество

Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики

Доля посещений врачей с целью профилактики выросла в России до 34%, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 02:04
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество

В Роскачестве рассказали об изменениях в поведении потребителей

Накануне в Роскачестве рассказали, что при выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.
Известия 01:00
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Армия и оружие

В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны

Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Российская газета вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Фото Бабкиной с молодым возлюбленным шокировали фанатов

Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня», народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина опубликовала новое фото со своим молодым возлюбленным певцом Евгением Гором, чем шокировала фанатов.
ФАН вчера в 13:01
Политика

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Наука

Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские

Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer вышел в продажу

Марка Chevrolet объявила старт продаж вседорожника Trailblazer нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Николаевич Радимов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное