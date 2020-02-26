Политика
Моя Москва.онлайнСурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков объяснил свой уход с поста помощника российского президента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
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А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.Актуальные комментарии00:55
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Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил МВД совместно с Роскомнадзором закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики.
Общество
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Общество
Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса
В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Общество