Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков объяснил свой уход с поста помощника российского президента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
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с чего всё началось

Сурков: мне интересно действовать против реальности

А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде.
Актуальные комментарии00:55

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Помощник Президента России Владислав Сурков ушел в отставку из-за изменения курса по Украине

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Сурков объяснил свой уход из Кремля

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Сурков объяснил уход с поста помощника президента

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Сурков не планирует возвращаться на госслужбу

РЕН ТВ01:31

Сурков назвал причиной своей отставки «изменившийся контекст»

Коммерсантъ02:22
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Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
РБК 04:33
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Мой Брянск 05:56
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Происшествия

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

РИА Новости 00:10
Происшествия

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Lenta.ru 05:48
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия вчера в 11:22
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил МВД совместно с Роскомнадзором закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики.
Rambler News Service 06:02
Общество

Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике

Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.
РИА Новости 04:16
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Политика

В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Российская газета 05:39
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:19
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В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены

Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
RuNews24.ru 04:48
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
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Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Общество

Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса

В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Lenta.ru 01:41
Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
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На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
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Армия и оружие

Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе

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Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
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Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Общество

В Самарской области начали продавать «фрукты в никотине»

REGNUM вчера в 08:05
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