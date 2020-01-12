Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВладислав Сурков приехал в Абхазию

Помощник президента России Владислав Сурков вечером 12 января прибыл в Абхазию, сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики. Собеседник агентства уточнил, что, как ожидается, Сурков встретится с президентом республики Раулем Хаджимбой.
Читать в источнике
Комментировать182

Подробнее о событии

Вице-президент Абхазии заявил о прибытии Суркова в Сухум

РБК11:57

Владислав Сурков прибыл в Абхазию

РИА Новости11:50

Помощник президента России Владислав Сурков едет в Абхазию

Sputnik Абхазия10:23

Помощник президента России Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

ТАСС11:23

Владислав Сурков приехал в Абхазию

Интерфакс11:10

В Абхазию на фоне политического кризиса в республике прибыл помощник российского президента Владислав Сурков

Эхо Москвы11:02

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования политического конфликта

Коммерсантъ11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Общество

Оценки по трем предметам в школьных аттестатах заменят зачетами

Новые правила выдачи школьных аттестатов позволят учителям ставить "зачтено" по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, рассказала министр просвещение Ольга Васильева.
Алтапресс вчера в 05:44
Хоккей

Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль»

Российский нападающий Илья Ковальчук, перебравшийся в клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс" открыл счёт своим голам за новую команду.
Радио Зенит 07:58
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
Шоу-бизнес

Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Pravda.Ru 09:35
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru 09 января в 11:10
Происшествия

В Долинском районе произошло серьезное ДТП

Между Долинском и Стародубским сегодня около 12:30 произошло серьезное ДТП.
Сахалин.Инфо вчера в 21:17
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Авто

Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам

Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
АБН 14:51
Армия и оружие

США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке

RT на русском 14:11
Политика

Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
РИА Новости 15:16
Политика

Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
РБК 08:09
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости вчера в 08:20
Авто

В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей

В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Московский Комсомолец 04:34
Технологии

Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android

Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
CyberSport.ru вчера в 08:29
Автоспорт

Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Газета.Ru 15:58
Космос

Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

РИА Новости 10 января в 09:34
Политика

США заявили о готовности к переговорам с Ираном

США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Московский Комсомолец 11:14
Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Ридус 17:01
Космос

Кто живет в самой удаленной от земли точке, узнали ученые

Южнотихоокеанский водоворот занимает 10 процентов поверхности океана, он является самой большой из пяти гигантских океанических современных систем Земли и считается «пустыней» с точки зрения морской биологии.
LentaChel.ru 14:33
Политика

Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке

Ранее американская разведка сообщала, что лайнер был сбит ПВО Ирана по ошибке.
Военное дело вчера в 01:10
Политика

Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Коммерсантъ 16:17
Футбол

Хави согласился возглавить Барселону

Легендарный экс-полузащитник сборной Испании и Барселоны, а ныне тренер Хави, скорее всего, вскоре возглавит каталонский клуб.
Bethub.org 07:59
Футбол

LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Бомбардир.ру 17:35
Гаджеты

Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото

Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
iXBT.com 14:42
Кино

Якутские политики были замечены на закрытом показе кинокомедии «Тиэтэйбит»

SakhaLife.ru 11:13
Политика

МИД КНР напомнил о принципе «одного Китая» из-за выборов на Тайване

Центральное правительство КНР напомнило о неизменности принципа «одного Китая» и потребовало соблюдать соответствующие правила в связи с прошедшими в Тайване парламентскими выборами.
ФАН вчера в 23:57
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
News.ru 09:17
Происшествия

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Вести.Ru 11:35
Футбол

«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

Российская газета 15:57
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
РИА Новости 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное