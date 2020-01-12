Политика
ИнтерфаксВладислав Сурков приехал в Абхазию
Помощник президента России Владислав Сурков вечером 12 января прибыл в Абхазию, сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики. Собеседник агентства уточнил, что, как ожидается, Сурков встретится с президентом республики Раулем Хаджимбой.
Читать в источнике
Оценить169
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Общество
Оценки по трем предметам в школьных аттестатах заменят зачетами
Новые правила выдачи школьных аттестатов позволят учителям ставить "зачтено" по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, рассказала министр просвещение Ольга Васильева.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль»
Российский нападающий Илья Ковальчук, перебравшийся в клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс" открыл счёт своим голам за новую команду.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Происшествия
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
Между Долинском и Стародубским сегодня около 12:30 произошло серьезное ДТП.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам
Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
Армия и оружие
США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
Политика
Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом
Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Технологии
Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android
Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Космос
Кто живет в самой удаленной от земли точке, узнали ученые
Южнотихоокеанский водоворот занимает 10 процентов поверхности океана, он является самой большой из пяти гигантских океанических современных систем Земли и считается «пустыней» с точки зрения морской биологии.
Политика
Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Ранее американская разведка сообщала, что лайнер был сбит ПВО Ирана по ошибке.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Футбол
Хави согласился возглавить Барселону
Легендарный экс-полузащитник сборной Испании и Барселоны, а ныне тренер Хави, скорее всего, вскоре возглавит каталонский клуб.
Футбол
LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Гаджеты
Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото
Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
Политика
МИД КНР напомнил о принципе «одного Китая» из-за выборов на Тайване
Центральное правительство КНР напомнило о неизменности принципа «одного Китая» и потребовало соблюдать соответствующие правила в связи с прошедшими в Тайване парламентскими выборами.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.