Политика
ИнтерфаксВладислав Сурков приехал в Абхазию
Помощник президента России Владислав Сурков вечером 12 января прибыл в Абхазию, сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики. Собеседник агентства уточнил, что, как ожидается, Сурков встретится с президентом республики Раулем Хаджимбой.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Интернет
Facebook запускает новый дизайн для оформления соцсети
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Политика
Сторонник Майдана разочаровался в украинских «патриотах»
По мнению Касьянова, украинские «патриоты» на самом деле лишь обслуживают «интересы хозяина».
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Хоккей
СКА в овертайме победил московское «Динамо»
Шоу-бизнес
Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом
В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Общество
В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны
Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала фото со дня знакомства с Евгением Плющенко
Сегодня,12 января, Рудковская поделилась своими воспоминаниями о знакомстве с Евгением Плющенко.
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Общество
Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба
Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
Футбол
Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Фигурное катание
Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады
Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на юношеских Олимпийских играх, по сумме двух программ опередив соперников из России Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Гаджеты
Цена на смартфон Lenovo Z5 Pro GT снизилась до 190 долларов
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT поступил в продажу еще год назад.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Армия и оружие
В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая
Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая.