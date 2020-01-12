Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВладислав Сурков приехал в Абхазию

Помощник президента России Владислав Сурков вечером 12 января прибыл в Абхазию, сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики. Собеседник агентства уточнил, что, как ожидается, Сурков встретится с президентом республики Раулем Хаджимбой.
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Помощник президента России Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

ТАСС11:23

Помощник президента России Владислав Сурков едет в Абхазию

Sputnik Абхазия10:23

Владислав Сурков приехал в Абхазию

Интерфакс11:10

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования политического конфликта

Коммерсантъ11:24

В Абхазию на фоне политического кризиса в республике прибыл помощник российского президента Владислав Сурков

Эхо Москвы11:02

Помощник Путина приехал в Абхазию помочь в урегулировании кризиса

Lenta.ru11:13

Сурков прибыл в Сухум

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