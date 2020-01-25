Политика

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВладислав Сурков уходит с госслужбы

Помощник президента России Владислав Сурков уходит с госслужбы. Об этом 25 января написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. По словам политолога, Сурков принял такое решение из-за «смены курса на украинском направлении».
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Владислав Сурков, по некоторым данным, уходит из Кремля

Эхо Москвы05:00

Политолог сообщил об уходе Владислава Суркова с госслужбы

ТАСС01:47

Политолог сообщил об уходе Суркова в отставку

Известия01:04

Сурков решил уйти с госслужбы после смены курса по Украине

РБК00:33

Владислав Сурков ушел с госслужбы

Lenta.ru00:24

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

РИА Новости00:17

Владислав Сурков покинул госслужбу

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