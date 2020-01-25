Политика
Телеканал RTVIВладислав Сурков уходит с госслужбы
Помощник президента России Владислав Сурков уходит с госслужбы. Об этом 25 января написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. По словам политолога, Сурков принял такое решение из-за «смены курса на украинском направлении».
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В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Биатлон
Васнецова выиграла первый спринт в рамках отбора на чемпионат Европы
Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, стала победительницей первого спринта в рамках шестого этапа Кубка России, который проходит в Ижевске.
Общество
Под Москвой обокрали секретный бункер
В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Происшествия
ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина
В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Общество
Губернатор Забайкалья в поздравлении студентам зачитал рэп
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил учащихся региона с Днем российского студенчества, зачитав рэп.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Здоровье
Подозрение на коронавирус. Пять студентов госпитализированы в Иркутске
Пять китайских студентов Байкальского государственного университета госпитализированы сегодня в Иркутске.
Политика
Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
Футбол
Лэмпард: «Кепа совершил ряд ошибок, которые стоили нам очков»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о голкипере "синих" Кепе Аррисабалаге, которого в последнее время стали часто критиковать за результативные ошибки в матчах лондонского клуба.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Общество
Редакция «Волоколамского края» поздравляет с Татьяниным днём
Пусть радуют вас, Татьяны, ваши семьи, а ваша мудрость осветит всех вокруг – домашних, сослуживцев и друзей.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере
«За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.
Шоу-бизнес
Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику
Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Здоровье
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
Политика
Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда
Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Вечером в Татьянин день принято веселиться. Тогда, считается, дальнейшая жизнь будет веселой и счастливой.
Здоровье
Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции
Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Кино
Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде
Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
Происшествия
Проживавшего в заброшенном доме с четырьмя детьми россиянина задержали
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Общество
Хуснуллин: Программа реновации жилья необходима всей стране
Проект реновации нужно распространять по всей России, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Начать можно с крупных городов.
Общество
«Будет бояться санкций»: России предрекли страшное будущее
Издание пишет, что экономику ослабит проблема демографии, и это приведет к тому, что Россия "будет бояться санкций" и не сможет больше быть сильным игроком на Западе.
Теннис
Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Отечественный теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Экономика
Эксперты ожидают роста «Магнита» из-за смены правительства РФ
После смены правительства акции «Детского мира» выросли на 11,8%. Также ожидается, что увеличение социальных расходов будет способствовать росту показателей «Тинькофф банка» и Сбербанка.