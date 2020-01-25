Политика

REGNUMREGNUMВладислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы. Об этом на своем телеграм-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Сурков стал помощником президента России в 2013 году.
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