Политика
Российский ДиалогВладислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности. Отметим, что пост помощника президента Сурков занимал с сентября 2013 года.
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«Зенит» сыграет с австрийским «Зальцбургом»
Сообщается, что игра пройдет на стадионе «Эспайр» в катарской Дохе.
Наука
Создан лак, защищающий от кариеса и восстанавливающий эмаль
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Армия и оружие
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Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
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В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
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Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
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Общество
Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китая
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Общество
Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей
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Армия и оружие
Экс-офицер ЦРУ раскрыл виновников и причины падения украинского Boeing-737 в Иране
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
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Авто
Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день
На сегодняшний день Bugatti выпускает около 100 автомобилей в год, однако новая модель сможет позволить увеличить объемы производства до 600–700 машин.
Музыка
Песню о мужской дружбе записал Сапожников с депутатом, врачами и представителями диаспор
Песня о мужской настоящей дружбе, которая не пропадает даже среди тех, кто уезжает из Читы.
Теннис
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Общество
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Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Происшествия
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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Происшествия
Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение
Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
Наука
Антивирусный препарат может предотвращать метастаз раковых клеток
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Происшествия
В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек
Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Происшествия
В Москве задержали банкиров Деда Хасана
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Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
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Политика
Польша считает итоги форума в Израиле «поражением Варшавы»
Варшава потерпела поражение на X Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Израиле. Такое мнение выразило польское издание Rzeczpospolita.