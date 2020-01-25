Политика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогВладислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина

Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности. Отметим, что пост помощника президента Сурков занимал с сентября 2013 года.
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Сурков решил уйти с госслужбы после смены курса по Украине

РБК07:19

Политолог сообщил об уходе Владислава Суркова с госслужбы

ТАСС01:47

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

РИА Новости00:17

Помощник президента Владислав Сурков, по некоторым данным, ушел со службы

Эхо Москвы02:00

Владислав Сурков ушел с госслужбы

Lenta.ru00:24

Политолог сообщил об уходе Суркова в отставку

Известия01:04

Владислав Сурков покинул госслужбу

Интерфакс00:15
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Футбол

«Зенит» сыграет с австрийским «Зальцбургом»

Сообщается, что игра пройдет на стадионе «Эспайр» в катарской Дохе.
Мойка78 06:20
Наука

Создан лак, защищающий от кариеса и восстанавливающий эмаль

Китайские ученые из Аньхойского медицинского университета синтезировали специальный лак для зубов, способный бороться с бактериями, провоцирующими кариес.
Российская газета 05:19
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В Пентагоне отрицают стычки с российскими военными в Сирии

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REGNUM вчера в 13:29
Политика

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
Политика

В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
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Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал вчера в 21:25
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ 05:34
Политика

Зеленский объяснил свой отказ принять отставку премьера Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью израильскому Девятому каналу объяснил причину, по которой он не принял отставки премьер-министра Алексея Гончарука.
Life.ru вчера в 20:16
Общество

Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китая

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в связи со вспышкой коронавируса в 25 провинциях городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая.
REGNUM 04:48
Общество

Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей

В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла закон, регламентирующий обязанность разведенных родителей в равной мере нести затраты на содержание жилья для их совместного ребенка.
IrkutskMedia 23 января в 07:30
Происшествия

Виновника смертельного ДТП в Москве в 2019 году штрафовали 650 раз

Известия 06:28
Армия и оружие

Экс-офицер ЦРУ раскрыл виновников и причины падения украинского Boeing-737 в Иране

Актуальные Новости 04:21
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Авто

Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день

На сегодняшний день Bugatti выпускает около 100 автомобилей в год, однако новая модель сможет позволить увеличить объемы производства до 600–700 машин.
Тарантас Ньюс 23 января в 02:37
Музыка

Песню о мужской дружбе записал Сапожников с депутатом, врачами и представителями диаспор

Песня о мужской настоящей дружбе, которая не пропадает даже среди тех, кто уезжает из Читы.
Чита.Ру 03:50
Теннис

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Газета.Ru 06:35
Футбол

Дебютный гол Тарасова помог «Рубину» одержать победу над «Слованом»

Газета.Ru 06:02
Общество

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Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
МИР 24 вчера в 12:59
Происшествия

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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Общество

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Ведомости 06:38
Происшествия

Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
РИА Новости вчера в 06:58
Наука

Антивирусный препарат может предотвращать метастаз раковых клеток

Evo-rus.com вчера в 02:00
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты

Нева Спорт вчера в 22:46
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия

В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек

Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Российская газета вчера в 08:38
Экономика

Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Ведомости вчера в 04:36
Происшествия

В Москве задержали банкиров Деда Хасана

Московские оперативники задержали двух банкиров Александра Плющенко и Александра Кутюкова, которые были связаны с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном).
URA.Ru 23 января в 18:23
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Политика

Польша считает итоги форума в Израиле «поражением Варшавы»

Варшава потерпела поражение на X Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Израиле. Такое мнение выразило польское издание Rzeczpospolita.
iReactor 06:34
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