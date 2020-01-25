Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, решение Суркова связано "со сменой курса на украинском направлении".
Читать в источнике
Комментировать97
Алексей Чеснаков
В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
— Алексей Чеснаков, российский политологREGNUM 01:09

Подробнее о событии

Владислав Сурков покинул госслужбу

Интерфакс00:15

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

РИА Новости00:17

Сурков уйдет с госслужбы после смены курса по Украине

РБК00:33

Помощник Путина ушел с госслужбы

Lenta.ru00:24

СМИ сообщили об отставке Суркова

URA.Ru00:32

Политолог сообщил об уходе Суркова с поста

Газета.Ru00:27

Владислав Сурков покинул госслужбу

Известия01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Здоровье

Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса

Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:48
Энергетика

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Хоккей

«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео

Sputnik Литва вчера в 23:15
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru вчера в 10:37
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews вчера в 16:07
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Политика

Турки обвинили Россию в обмане с С-400

Утро.ru вчера в 03:33
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском вчера в 09:53
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Хоккей

Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче звезд НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе All-Star Skills, который проходит перед Матчем звезд НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 00:54
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Происшествия

В Татарстане суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

Аргументы и Факты вчера в 07:47
Театры

В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая маска»

Аргументы и Факты 00:16
Музыка

На фестивале «Рок над Волгой» в Самаре выступит Земфира

REGNUM вчера в 06:14
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ вчера в 02:03
Авто

Обновленный Mercedes-Benz E-Class случайно рассекретили на видео

Известный производитель машин Mercedes-Benz случайно раскрыл много подробностей о своём новом автомобиле.
Car.ru вчера в 03:24
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Общество

Названы запреты для студентов в Татьянин день

Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Экономика сегодня 00:18
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 23 января в 03:43
Политика

Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
RT на русском 00:20
Хоккей

Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили

Газета.Ru вчера в 14:37
Хоккей

Овечкин вошел в первую сборную НХЛ

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Газета.Ru вчера в 21:19
Фигурное катание

Российские фигуристки оторвались от соперниц

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после коротких прокатов лидируют на чемпионате Европы Все российские участницы турнира одиночниц, дебютировавшие на чемпионате Европы в австрийском Граце, в точном соответствии с прогнозом составили лидирующую тройку после короткой программы.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Здоровье

Воронежская больница закупила 78 кг красной икры

Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
REGNUM 23 января в 08:53
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Общество

Путешественник из Китая объяснил причину русской мощи

Путешественник из Китая на портале Sohu поделился впечатлениями от поездки по России и рассказал, почему «русский народ такой могучий».
Известия вчера в 22:40
Кино

Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт решил засудить создателей «Волка с Уолл-Стрит».
Телеканал 360° вчера в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Сурков
Российский политик
помощник Президента
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное