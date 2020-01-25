Политика
РИА НовостиВладислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, решение Суркова связано "со сменой курса на украинском направлении".
Читать в источнике
Оценить144
В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
— Алексей Чеснаков, российский политологREGNUM 01:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Здоровье
Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса
Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Хоккей
«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Политика
Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе All-Star Skills, который проходит перед Матчем звезд НХЛ.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Происшествия
В Татарстане суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
Театры
В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая маска»
Музыка
На фестивале «Рок над Волгой» в Самаре выступит Земфира
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Авто
Обновленный Mercedes-Benz E-Class случайно рассекретили на видео
Известный производитель машин Mercedes-Benz случайно раскрыл много подробностей о своём новом автомобиле.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Общество
Названы запреты для студентов в Татьянин день
Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
Хоккей
Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили
Хоккей
Овечкин вошел в первую сборную НХЛ
Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Фигурное катание
Российские фигуристки оторвались от соперниц
Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после коротких прокатов лидируют на чемпионате Европы Все российские участницы турнира одиночниц, дебютировавшие на чемпионате Европы в австрийском Граце, в точном соответствии с прогнозом составили лидирующую тройку после короткой программы.
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Общество
Путешественник из Китая объяснил причину русской мощи
Путешественник из Китая на портале Sohu поделился впечатлениями от поездки по России и рассказал, почему «русский народ такой могучий».
Кино
Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт решил засудить создателей «Волка с Уолл-Стрит».