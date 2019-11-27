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ИзвестияВладивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
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с чего всё началось
Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.ТАССвчера в 19:41
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Новый год - новая жизнь: Владивосток официально стал столицей Приморского края
КП - Владивостоквчера в 21:03
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