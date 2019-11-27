Общество

РИА НовостиРИА НовостиВладивосток официально стал столицей Приморья

Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона. Инициативу в краевой парламент направила дума Владивостока.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
ТАССвчера в 19:41

Подробнее о событии

Точку в 20-летней истории поставили депутаты Заксобрания

ВЕСТИ: Приморье02:23

Владивосток официально стал столицей Приморья

Владивосток-Новостивчера в 22:12

Депутатам ЗС ПК рекомендовали сделать Владивосток столицей Приморья

Konkurent.ruвчера в 00:33

Мэр Гуменюк не понял, столицей чего стал Владивосток

PrimaMedia.ru01:24

Новый год - новая жизнь: Владивосток официально стал столицей Приморского края

КП - Владивостоквчера в 21:03

Владивосток официально стал столицей Приморского края

ТАССвчера в 19:41

Владивосток официально стал столицей Приморья

Известиявчера в 21:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
РИА Новости 01:59
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Политика

Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:26
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Единоборства

Фергюсон высказался по поводу боя с Нурмагомедовым

18 апреля 2020 года состоится бой между бывшим временным чемпионом UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсоном и действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Что происходит 03:35
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Здоровье

В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 02:48
Общество

В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой

В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Российская газета 03:12
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Происшествия

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
RT на русском вчера в 23:30
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
РБК 01:17
Происшествия

В Приморье учеников школы, где мальчик разлил ртуть, осмотрят врачи

РИА Новости 02:37
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Политика

Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова глава "Газпрома" Алексея Миллера о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствуют продолжению транзита газа, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:01
Происшествия

Водитель с Ямала издевался над собакой, привязав ее к машине

URA.Ru 03:05
Футбол

Наставник «Тамбова» Первушин признан лучшим тренером ноября в РПЛ

REGNUM 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное