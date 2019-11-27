Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.

с чего всё началось

Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона. Инициативу в краевой парламент направила дума Владивостока.

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