Первая половина чемпионата России завершится двумя матчами лидеров. Результаты игр 15-го тура РПЛ могут серьезно повлиять на расположение команд в верхней части таблицы, так как сразу четыре клуба из пятерки сильнейших проведут очные встречи.

с чего всё началось

После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь располагается на пятом месте, набрав 26 очков. В нынешнем сезоне чемпионата России Никола Влашич провёл за ЦСКА 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

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