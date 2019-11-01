Лига чемпионов
ЧемпионатВлашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА
После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь располагается на пятом месте, набрав 26 очков. В нынешнем сезоне чемпионата России Никола Влашич провёл за ЦСКА 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Первая половина чемпионата России завершится двумя матчами лидеров. Результаты игр 15-го тура РПЛ могут серьезно повлиять на расположение команд в верхней части таблицы, так как сразу четыре клуба из пятерки сильнейших проведут очные встречи.Известиявчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Никола Влашич: «Думаю, нынешняя команда у „Зенита“ даже лучше, чем в прошлом сезоне»
Спорт-Экспрессвчера в 21:50
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Армия и оружие
После смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера
Газета.Ru вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время вышел на лед, выступив в Санкт-Петербурге.
Gazeta.SPb 04:12
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
RT на русском 01:42
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Единоборства
Стали известны гонорары Ковалёва и Альвареса за бой
В ночь со 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций.
Чемпионат 04:36
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Экономика
На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа
На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
Газета.Ru 04:32
Кино
Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов»
Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.
Культуромания 05:06
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Российская газета 05:30
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
Известия вчера в 13:08
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Детский сад в Нарьян-Маре закроют из-за убийства ребенка
Двери детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, в котором вчера во время «тихого часа» убили маленького ребенка, останутся закрытыми для посещения в пятницу.
Мосмонитор 00:29
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество
Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает законодательно закрепить гарантии для компаний, которые решили перестать уклоняться от налогов и начать работать «по-белому».
РБК 02:04
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank
ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.
BFM.ru 03:37
Футбол
Каррера может возглавить «Удинезе»
Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды.
ProstoProSport вчера в 23:35
Футбол
«Зенит» хочет продать Азмуна за €35 млн
Напомним, что в составе "Зенита" Азмун выступает с февраля 2019 года. Петербуржцы купили его у казанского "Рубина" за €12 млн.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Lenta.ru 04:36
Армия и оружие
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии
Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.
ТАСС 05:23
Общество
Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
РБК 05:33
Общество
С 1 ноября жизнь жителей России изменится
Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Происшествия
В Ульяновске возбудили дело против криминального авторитета
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Росбалт 05:18