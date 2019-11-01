Первая половина чемпионата России завершится двумя матчами лидеров. Результаты игр 15-го тура РПЛ могут серьезно повлиять на расположение команд в верхней части таблицы, так как сразу четыре клуба из пятерки сильнейших проведут очные встречи.

с чего всё началось

После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь располагается на пятом месте, набрав 26 очков. В нынешнем сезоне чемпионата России Никола Влашич провёл за ЦСКА 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время вышел на лед, выступив в Санкт-Петербурге.

Единоборства Стали известны гонорары Ковалёва и Альвареса за бой В ночь со 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций.

Политика Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Политика В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине "Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.

Гаджеты Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.

Экономика На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.

Кино Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов» Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.

Политика Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.

Общество С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Транспорт Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году "С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Происшествия Детский сад в Нарьян-Маре закроют из-за убийства ребенка Двери детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, в котором вчера во время «тихого часа» убили маленького ребенка, останутся закрытыми для посещения в пятницу.

Общество Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Общество Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени Общественная организация «Деловая Россия» предлагает законодательно закрепить гарантии для компаний, которые решили перестать уклоняться от налогов и начать работать «по-белому».

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.

Футбол Каррера может возглавить «Удинезе» Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды.

Футбол «Зенит» хочет продать Азмуна за €35 млн Напомним, что в составе "Зенита" Азмун выступает с февраля 2019 года. Петербуржцы купили его у казанского "Рубина" за €12 млн.

Происшествия Голунов пришел в суд в бронежилете Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.

Армия и оружие Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.

Общество Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве «Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.

Общество С 1 ноября жизнь жителей России изменится Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.