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ЧемпионатЧемпионатВлашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Зенит — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь располагается на пятом месте, набрав 26 очков. В нынешнем сезоне чемпионата России Никола Влашич провёл за ЦСКА 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.
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