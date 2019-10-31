Лига чемпионов
ЧемпионатВлашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА
После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь располагается на пятом месте, набрав 26 очков. В нынешнем сезоне чемпионата России Никола Влашич провёл за ЦСКА 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.
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Никола Влашич: «Думаю, нынешняя команда у „Зенита“ даже лучше, чем в прошлом сезоне»
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