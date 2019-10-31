После 14 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. ЦСКА в свою очередь располагается на пятом месте, набрав 26 очков. В нынешнем сезоне чемпионата России Никола Влашич провёл за ЦСКА 14 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».

Шоу-бизнес Джиган станет отцом в четвертый раз Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Экономика Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Экономика Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.

Общество Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.

Культура Эмигрант из Татарстана взорвал сеть клипом об эчпочмаке с горячем чаем На видео молодой человек, находясь в США, поет о том, что на чужбине ему приходится голодать, а поэтому он мечтает об эчпочмаке с горячим чаем.

Происшествия Район поисков пропавших в Приморье рыбаков расширен до Сахалина МЧС расширило район поисков рыбаков, пропавших в Приморье. Теперь их ищут до побережья Сахалина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Трамп оценил принятие резолюции о процедуре импичмента Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter отреагировал на решение палаты представителей конгресса США принять резолюцию об начале процедуры импичмента.

Экономика Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20% Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.

Футбол Спартак — Ростов 2:1 "Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).

Экономика Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.

Общество Минздрав сообщил о рекордном уровне продолжительности жизни «Продолжительность жизни достигла максимума — 73,5 лет (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тыс. человеческих жизней», — приводит выдержку из документа 31 октября «РИА Новости».

Общество МФО запретили выдавать займы под залог жилья Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.

Футбол Каррера может возглавить «Удинезе» Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды.

Общество В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.