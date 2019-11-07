Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА произошли массовые стычки между фанатами. Однако на поле во ходу всего матча было гораздо спокойнее. Команды предпринимали попытки поразить ворота друг друга, но всё оказалось тщетно.

ЦСКА в гостях не смог обыграть «Ференцварош»

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