Футбол

MetaratingsMetaratingsЦСКА в гостях не смог обыграть «Ференцварош»

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
74′
81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
84′
85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
90′
90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
90′+2′
Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА произошли массовые стычки между фанатами. Однако на поле во ходу всего матча было гораздо спокойнее. Команды предпринимали попытки поразить ворота друг друга, но всё оказалось тщетно.
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