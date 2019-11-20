Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии. Футболист вышел на замену на 65-й минуте и получил повреждение на 79-й и покинул поле.

Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Политика В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории» России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.

Футбол Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020 Напомним, что ранее стали известны 2 из 3 соперников сборной России на групповой стадии Евро-2020. Наша команда сыграет с Данией и Бельгией.

Космос «Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.

Экономика Япония продала рекордный объем госдолга США Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политика В США признали законными израильские поселения в Палестине США изменили свою позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу и больше не считают их незаконными, сообщает BBC со ссылкой на американского госсекретаря Майка Помпео.

Политика Китай осудил принятие Сенатом США законопроекта по Гонконгу Решительный протест в связи с принятием американским Сенатом законопроекта о «Защите прав человека и демократии в Гонконге» выражают китайские власти.

Общество В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.

Политика Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.

Общество Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах.

Экономика Число просрочек по кредитам выросло в России В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.