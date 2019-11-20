Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВлашич получил травму в игре за сборную Хорватии

Хорватия — Грузия
2 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Stadion Aldo Drozina
19′
Георгий Папунашвили
Гурам Кашиа
25′
39′
Отар Какабадзе
Леван Шенгелия
Ловре Калинич
Симон Слуга
46′
Тин Едвай
Дуе Чалета-Цар
46′
Карло Бартолец
Йосип Юранович
46′
Мислав Оршич
Марко Рог
46′
51′
Элгуджа Лобжанидзе
Бачана Арабули
Иван Перишич
53′
65′
Георгий Папунашвили
Отар Китейшвили
Матео Ковачич
Никола Влашич
65′
Марио Пашалич
Дино Перич
75′
80′
Давит Хочолава
Гия Григалава
83′
Валериан Гвилия
Георгий Квилитая
87′
Валерий Казаишвили
Георгий Хараишвили
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии. Футболист вышел на замену на 65-й минуте и получил повреждение на 79-й и покинул поле.
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