Футбол
Sports.ruВлашич получил травму в матче за сборную Хорватии
|19′
Георгий Папунашвили
Гурам Кашиа
|25′
|39′
Отар Какабадзе
Леван Шенгелия
Ловре Калинич
Симон Слуга
|46′
Тин Едвай
Дуе Чалета-Цар
|46′
Карло Бартолец
Йосип Юранович
|46′
Мислав Оршич
Марко Рог
|46′
|51′
Элгуджа Лобжанидзе
Бачана Арабули
Иван Перишич
|53′
|65′
Георгий Папунашвили
Отар Китейшвили
Матео Ковачич
Никола Влашич
|65′
Марио Пашалич
Дино Перич
|75′
|80′
Давит Хочолава
Гия Григалава
|83′
Валериан Гвилия
Георгий Квилитая
|87′
Валерий Казаишвили
Георгий Хараишвили
Хорватия
Расстановка 4‑3‑3
23
Слуга
21
Юранович
6
Чалета-Цар
14
Шкорич
2
Мельняк
5
Перич
19
Бадель
13
Влашич
18
Ребич
17
Рог
4
Перишич
12
Макаридзе
18
Шенгелия
4
Кашиа
22
Наваловский
5
Григалава
11
Квилитая
9
Китейшвили
7
Хараишвили
15
Абурджания
20
Джигаури
13
Арабули
Грузия
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за сборную Хорватии против Грузии (2:1). 22-летний хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.
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