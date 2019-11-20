Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за сборную Хорватии против Грузии (2:1). 22-летний хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.

Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Происшествия Многодетная мать покончила с собой в Южно-Сахалинске Многодетная мать покончила с собой в одной из квартир дома 25 по улице Карьерной в Южно-Сахалинске.

Шоу-бизнес Михаил Боярский заявил об уходе со сцены Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.

Авто Удешевленный Kia Sportage вновь стал бестселлером бренда Согласно отчету, опубликованному пресс-службой бренда, абсолютным бестселлером марки вновь стал удешевленный кроссовер Kia Sportage с результатом 8 761 шт.

Общество Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз» Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Общество На Украине заявили о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Громадське» заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.

Общество В Турции достроен конкурент «Турецкого потока» Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.

Происшествия Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.

Политика Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.

Общество Принят закон о расчете военных пенсий До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Космос 30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.