Футбол

Sports.ruSports.ruВлашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Хорватия — Грузия
2 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Stadion Aldo Drozina
19′
Георгий Папунашвили
Гурам Кашиа
25′
39′
Отар Какабадзе
Леван Шенгелия
Ловре Калинич
Симон Слуга
46′
Тин Едвай
Дуе Чалета-Цар
46′
Карло Бартолец
Йосип Юранович
46′
Мислав Оршич
Марко Рог
46′
51′
Элгуджа Лобжанидзе
Бачана Арабули
Иван Перишич
53′
65′
Георгий Папунашвили
Отар Китейшвили
Матео Ковачич
Никола Влашич
65′
Марио Пашалич
Дино Перич
75′
80′
Давит Хочолава
Гия Григалава
83′
Валериан Гвилия
Георгий Квилитая
87′
Валерий Казаишвили
Георгий Хараишвили
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за сборную Хорватии против Грузии (2:1). 22-летний хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Полузащитник ЦСКА Влашич поведал публике о деталях своей травмы

Газета.Ru16:39

Влашич - о травме: «Вроде бы ничего серьезного»

Soccer.ru16:23

Влашич: «Сначала подумал, что получил тяжелую травму, но все оказалось не так страшно»

Sport24.ru15:29

Никола Влашич — о травме: «Подумал, что что-то серьезное, но сейчас мне так не кажется»

Спорт-Экспресс16:03

Никола Влашич: «Похоже, травма не серьезная. Еще раз схожу на рентген»

Sports.ru15:47

Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии

Sportbox.RU14:33

Влашич: думал, что получил серьёзную травму, но всё оказалось не так страшно

Чемпионат16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Lenta.ru 02:41
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Происшествия

Многодетная мать покончила с собой в Южно-Сахалинске

Многодетная мать покончила с собой в одной из квартир дома 25 по улице Карьерной в Южно-Сахалинске.
АСТВ 20:03
Шоу-бизнес

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Авто

Удешевленный Kia Sportage вновь стал бестселлером бренда

Согласно отчету, опубликованному пресс-службой бренда, абсолютным бестселлером марки вновь стал удешевленный кроссовер Kia Sportage с результатом 8 761 шт.
Новые автомобили вчера в 22:32
Кино

У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило

News.ru 03:43
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян.
РИА Новости вчера в 19:15
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости 10:20
Общество

На Украине заявили о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Громадське» заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.
RT на русском 18:52
Происшествия

Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

Ведомости 20:48
Общество

В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»

Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Ведомости вчера в 16:48
Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
РИА Новости 06:12
Политика

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Lenta.ru 13:19
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
Общество

Гогена обвинили в педофилии на выставке в Лондоне

iReactor 15:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News 07:19
Экономика

На Среднем Урале одобрили проект бюджета на 2020 год

Проект бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов приняло в первом чтении областное заксобрание.
REGNUM 04:44
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия вчера в 20:12
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Космос

30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны

По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
Ин-спейс.ру 00:59
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru 15:23
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Культура

Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр

Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
Вечерняя Москва 10:23
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Здоровье

Три школы в Оренбургской области закрыты на карантин из-за пневмонии

Три образовательных учреждения (школа № 15 в Орске, школа № 5 в Соль-Илецке и школа № 2 в Ясном) из-за вспышек заболевания уже закрыты на карантин.
Беловка.рус 17 ноября в 07:30
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс 03:48
Футбол

Луис Энрике вернется в сборную Испании

Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании в следующем году.
Вести.Ru вчера в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Влашич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба ЦСКА и сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хорватия
Государство
Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное