Футбол

Sports.ruSports.ruВлашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Хорватия — Грузия
2 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Stadion Aldo Drozina
19′
Георгий Папунашвили
Гурам Кашиа
25′
39′
Отар Какабадзе
Леван Шенгелия
Ловре Калинич
Симон Слуга
46′
Тин Едвай
Дуе Чалета-Цар
46′
Карло Бартолец
Йосип Юранович
46′
Мислав Оршич
Марко Рог
46′
51′
Элгуджа Лобжанидзе
Бачана Арабули
Иван Перишич
53′
65′
Георгий Папунашвили
Отар Китейшвили
Матео Ковачич
Никола Влашич
65′
Марио Пашалич
Дино Перич
75′
80′
Давит Хочолава
Гия Григалава
83′
Валериан Гвилия
Георгий Квилитая
87′
Валерий Казаишвили
Георгий Хараишвили
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за сборную Хорватии против Грузии (2:1). 22-летний хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.
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