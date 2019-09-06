Футбол

Советский спортСоветский спортВлашич помог Хорватии разгромить Словакию

Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В другой встрече Уэльс дома победил Азербайджан 2:1.
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Влашич помог Хорватии разгромить Словакию, Австрия забила шесть мячей в ворота Латвии

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Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020

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Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию. Бэйл вырвал для Уэльса победу над Азербайджаном

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Гол Влашича помог хорватам разгромить Словакию, Бэйл оставил Азербайджан без очков

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Гол Влашича помог Хорватии обыграть Словакию, Австрия забила Латвии 6 мячей

Sportbox.RU16:45

Гол Влашича помог сборной Хорватии разгромить словаков в отборе ЕВРО-2020

РИА Новости17:01
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В США провели испытательные запуски четырех ракет Trident II

Испытательные запуски ракет Trident II (D5) произвели с подводной лодки Вооруженные силы США.
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Помпео заявил о стремлении США к переговорам с Ираном

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