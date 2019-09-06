Футбол
Советский спортВлашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В другой встрече Уэльс дома победил Азербайджан 2:1.
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Перишич считает, что Хорватия играла со Словакией лучше, чем на ЧМ в России
Спорт-Экспрессвчера в 23:32
Гол Влашича помог хорватам разгромить Словакию, Бэйл оставил Азербайджан без очков
Евро-футбол.рувчера в 16:40
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Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Наука
Подростки, не имеющие отношений, более общительны и менее депрессивны
Результат показывает, что подростки без пары не страдают от неумения вести себя в социуме.
Территория новостей 05 сентября в 20:10
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Валерия Федорович решилась на кардинальную смену имиджа
Звезда "Кухни" пошла на кардинальную смену имиджа, знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и сделала себе каре, чем удивила многих поклонников.
Дни24 вчера в 12:52
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Футбол
Голландия впервые за год одержала победу над Германией
В конце матча вышедший на 58-й минуте на замену Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум принесли голландцам волевую победу над командой Йоахима Лёва — 2:4.
REGNUM вчера в 23:33
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском вчера в 15:49
Здоровье
Врач заявил, что не существует таблеток от ожирения
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
Путин извещен о нападении на Памфилову
REGNUM вчера в 08:18
Общество
В Хабаровском крае подтоплен 231 жилой дом
По состоянию на утро 7 сентября в Хабаровском крае в результате паводка подтоплен 231 жилой дом в 83 населённых пунктах.
RT на русском вчера в 22:48
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru 05 сентября в 13:11
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru 05 сентября в 23:40
Происшествия
Полиция задержала кандидата в муниципальные депутаты Ярослава Кострова
Петербургская полиция задержала активиста и кандидата в муниципальные депутаты МО Смольнинское Ярослава Кострова.
Росбалт вчера в 11:00
Космос
В сентябре кировчане смогут увидеть в небе МКС
Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», при наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер.
Свойкировский.рф вчера в 01:18
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин устроили свидание на берегу Рижского залива
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась фотография, на которой «женщина, которая поет» сидит на берегу Рижского залива за столиком со своим супругом — телеведущим Максимом Галкиным.
Телепрограмма 05 сентября в 23:06
Здоровье
В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами
Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
РИА Новости вчера в 16:07
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Происшествия
В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку
В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском вчера в 13:21
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака
ФАН вчера в 21:19
Футбол
Россия отыгралась с 2:6 и победила Испанию в Суперфинале Евролиги-2019
Сборная России свой первый матч в Суперфинале Евролиги-2019 проиграла.
Чемпионат вчера в 13:30
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Футбол
Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию
В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.
Спорт-Экспресс вчера в 13:58
Происшествия
В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре
РИА Новости вчера в 15:11
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф вчера в 15:42