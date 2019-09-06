Сборная Хорватии встретилась со Словакией в матче квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года. Встреча национальных команд завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Первый гол игры был оформлен полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем на 45-й минуте.

Сборная Хорватии с Влашичем обыграла Словакию в матче отбора Евро-2020

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