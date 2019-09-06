Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Хорватии с Влашичем обыграла Словакию в матче отбора Евро-2020

Словакия — Хорватия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Антона Малатинского
45′
Никола Влашич
Альберт Руснак
Роберт Боженик
46′
47′
Иван Перишич
Юрай Куцка
Лукаш Гараслин
63′
70′
Анте Ребич
Йосип Брекало
72′
Бруно Петкович
Роберт Мак
Михал Дюриш
79′
82′
Никола Влашич
Милан Бадель
83′
Бруно Петкович
Марио Пашалич
89′
Деян Ловрен
Сборная Хорватии встретилась со Словакией в матче квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года. Встреча национальных команд завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Первый гол игры был оформлен полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем на 45-й минуте.
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