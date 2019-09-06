Футбол
Газета.RuСборная Хорватии с Влашичем обыграла Словакию в матче отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Антона Малатинского
|45′
Никола Влашич
Альберт Руснак
Роберт Боженик
|46′
|47′
Иван Перишич
Юрай Куцка
Лукаш Гараслин
|63′
|70′
Анте Ребич
Йосип Брекало
|72′
Бруно Петкович
Роберт Мак
Михал Дюриш
|79′
|82′
Никола Влашич
Милан Бадель
|83′
Бруно Петкович
Марио Пашалич
|89′
Деян Ловрен
Словакия
Расстановка 4‑3‑3
23
Дубравка
4
Вальент
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
7
Гараслин
22
Лоботка
17
Гамшик
9
Боженик
8
Дуда
21
Дюриш
1
Ливакович
22
Бартолец
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
7
Брекало
10
Модрич
19
Бадель
11
Брозович
4
Перишич
15
Пашалич
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
Сборная Хорватии встретилась со Словакией в матче квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года. Встреча национальных команд завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Первый гол игры был оформлен полузащитником московского ЦСКА Николой Влашичем на 45-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Влашича помог хорватам разгромить Словакию, Бэйл оставил Азербайджан без очков
Евро-футбол.рувчера в 16:40
Перишич считает, что Хорватия играла со Словакией лучше, чем на ЧМ в России
Спорт-Экспрессвчера в 23:32
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Политика
Трамп хочет прекратить помогать нелояльным США государствам
Президент США Дональд Трамп изучает возможность перераспределения помощи странам в пользу тех, кто поддерживает США.
РЕН ТВ 01:16
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 2800п по индексу МосБиржи
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2797,55 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1340,52 пункта (+0,2%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 1,8%.
Интерфакс вчера в 12:47
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
В Канаде медведь загрыз пожилую американку
РЕН ТВ вчера в 19:34
Футбол
Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 01:24
Политика
Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ вчера в 03:41
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру 05 сентября в 11:14
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru вчера в 08:37
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Гаджеты
Компания HUAWEI представила смартфон P30 Pro в двух новых цветах
Planet Today вчера в 07:20
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Происшествия
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
RT на русском 01:02
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель донского спецназовца в Сирии
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 03:19
Теннис
Медведев стал первым финалистом US Open
Медведев быстро повел в счете и довел дело до победы. Первый раз в карьере он вышел в финал турнира Большого шлема.
Российская газета вчера в 19:02
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Армия и оружие
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Общество
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18