Экономика
PolitOnLine.RuВласть призвали перестать играть на нервах народа
Стоит добавить, что депутат от правящей партии Ильдар Бикбаев во время обсуждения инициативы в бюджетном комитете заявил: "Народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".
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В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога
Общественное телевидение Россиивчера в 03:10
«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых
Царьград04 декабря в 19:08
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0
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Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
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Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
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Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
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Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
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Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
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Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
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Земля из космоса. Как фотографии нашей планеты помогают её изучать?
В культурном центре «Зодчие» рассказали о возможностях современных спутников, которые выполняют съёмку Земли с орбиты и о практике применения изображений планеты из космоса в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Армия и оружие
Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
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Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Финансы
Сбербанк установил рекорд розничного кредитования
Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Политика
В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»
Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Игры
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Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
Москва не исключила включения «Кинжала» и «Посейдона» в ДСНВ
Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.
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В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Энергетика
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».