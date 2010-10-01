Общество
PolitOnLine.RuВласть призвали перестать играть на нервах народа
Стоит добавить, что депутат от правящей партии Ильдар Бикбаев во время обсуждения инициативы в бюджетном комитете заявил: "Народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".
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В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога
Общественное телевидение Россиивчера в 03:10
«Крышку с кипящего котла сорвёт»: Пронько призвал депутатов перестать играть на нервах народа
Царьград04 декабря в 14:40
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ВВС Швеции загримировали свой новый Gripen E под Су-57
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
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Стало известно отношение украинцев к войне в Донбассе
Около 45 процентов украинцев относятся к войне на востоке страны как к агрессии России с использованием ополченцев Донбасса.
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Студенту-блогеру Жукову дали три года условно
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
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Чайка отстранил свердловского зампрокурора от службы
Общество
Три страны пострадают от остановки транзита газа через Украину
В целом остановка поставок газа через Украину может потребовать от европейцев дополнительных расходов в размере 1,5 – 2,1 млрд евро в зависимости от погоды.
Политика
Песков о «нормандском саммите»: Никто не ожидает никакого соглашения
Какого-либо соглашения по итогам саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря не ожидается.
Общество
«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах
По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
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Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева
Авторы статьи отмечают, что Хангошвили, который считается соратником лидера боевиков Шамиля Басаева, погиб в берлинском Тиргартене 23 августа — в день рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.
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Особняк Волочковой выставлен на продажу
Как выяснилось, кто-то выставил на продажу дом Анастасии Волочковой. Журналисты обратились к пиар-агенту балерины.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Футбол
Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет
Общество
В Совфеде решили создать общую систему оплаты труда учителей
В Совфеде считают необходимым создать общую для всех регионов систему оплаты труда школьных учителей.
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Несколько человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Серпухове
Политика
Нацгвардию Украины не пустят в Донбасс – Пушилин
«Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».
Общество
Село на Чукотке окружили 60 белых медведей
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Redmi K30 получил 12 ГБ оперативной памяти
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