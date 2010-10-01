Общество

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuВласть призвали перестать играть на нервах народа

Стоит добавить, что депутат от правящей партии Ильдар Бикбаев во время обсуждения инициативы в бюджетном комитете заявил: "Народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".
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Власть призвали перестать играть на нервах народа

PolitOnLine.Ruвчера в 05:23

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«Крышку с кипящего котла сорвёт»: Пронько призвал депутатов перестать играть на нервах народа

Царьград04 декабря в 14:40
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Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
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Олег Анатольевич Нилов
Депутат
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе VI и VII созывов, член Бюро Президиума Центрального совета Политической партии Справедливая Россия, председатель регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
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