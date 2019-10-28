Политика

ИзвестияИзвестияВласть транзита: РФ предложила Украине продлить договор по газу на год

28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
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"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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