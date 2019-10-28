Политика
ИзвестияВласть транзита: РФ предложила Украине продлить договор по газу на год
28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
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Армия и оружие
Аваков приехал в Мариуполь поддержать боевиков «Азова»
Будучи в Мариуполе глава украинского МВД нанес визит в мобильный центр отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов».
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Армия и оружие
Две ракеты упали на базу в Ираке, где дислоцированы военные США - СМИ
«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», - передает телеканал Sky News Arabia данные источников.
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
Происшествия
Мальчика из горящей машины спас танкист Чебаркульской дивизии
Спасителем оказался 23-летний Осман Мамутов, командир одного из танковых взводов Чебаркульской дивизии.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Политика
Украина решила, как будет обходиться без российского газа
Напомним, 28 октября в Брюсселе начали второй раунд трехсторонних переговоров, касающихся поставки российского газа Украине и транзит в Европу.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС в субботу в информационном секторе комитета.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Общество
Умер диссидент Владимир Буковский
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
Общество
В Киеве подрались участники суда по переименованию проспекта Бандеры
В Киеве противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича затеяли драку прямо в зале суда.
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
Происшествия
В Подмосковье арестовали студента, планировавшего убить однокурсников
Зарайский районный суд в Московской области арестовал до конца декабря студента техникума Бориса Банина, которого следствие подозревает в подготовке убийства однокурсников и преподавателя.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
Киберспорт
Blizzard готовится к анонсу Overwatch 2
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Общество
Правительство распорядилось создать игорную зону в Ялте
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег».
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Общество
Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
До конца 2019 года Минпромторг планирует определить виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования, рассказали в министерстве.