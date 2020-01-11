Политика
RT на русскомВласти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента
Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил вице-президент Аслан Барциц.
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с чего всё началось
«Выборы президента Республики Абхазия от 8 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными», - сообщила пресс-служба Верховного суда.Ридус14:44
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Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Энергетика
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В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Экономика
Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»
Касперская вошла в наблюдательный совет принадлежащего ЦБ «Открытия» летом 2018 г. В наблюдательные советы банков не могут входить лица, имевшие возможность оказывать влияние на банк, у которого отозвали лицензию, говорится в законе о банковской деятельности.
Футбол
Тренер «Малаги» о видео с пенисом: «Я жертва этой истории. Такие ситуации часто приводят к суициду»
Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо высказался по поводу скандальной истории с его участием.
Финансы
Рубль удерживает завоеванные позиции
Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Политика
В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
Экономика
Банки начали взимать комиссии за переводы по номеру телефона
За денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) российские банки начали устанавливать комиссии.
Политика
Иран объявит причину крушения украинского самолета 11 января
Иран намерен объявить предварительную версию причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска гиперзвукового «Кинжала» в Черном море
Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Гаджеты
Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10
В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Происшествия
Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Пассажирский самолет российского лоукостера Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Здоровье
Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве
По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала новорождённую дочь
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала фото грудной дочери.
Армия и оружие
Украинский Boeing 737 могли атаковать сразу двумя ракетами
Происшествия
В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам
Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.
Наука
Активность мозга родителей и младенца синхронизируется во время игры
Американские ученые выяснили, что во время игры активность мозга родителей и младенца синхронизируется.
Общество
Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
Теннис
Андрей Рублёв стал первым финалистом турнира в Дохе
В финале соревнований Qatar ExxonMobil Open Рублёв сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой или французом Корентеном Муте.
Технологии
Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений
Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.