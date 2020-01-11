с чего всё началось

Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил вице-президент Аслан Барциц.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Энергетика Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.

Экономика Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие» Касперская вошла в наблюдательный совет принадлежащего ЦБ «Открытия» летом 2018 г. В наблюдательные советы банков не могут входить лица, имевшие возможность оказывать влияние на банк, у которого отозвали лицензию, говорится в законе о банковской деятельности.

Энергетика «Газпром» снижает экспорт в Европу С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.

Гаджеты Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10 В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Здоровье Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.

Происшествия В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.

Общество Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.