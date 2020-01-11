Политика

RT на русскомRT на русскомВласти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента

Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил вице-президент Аслан Барциц.
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«Выборы президента Республики Абхазия от 8 сентября 2019 года признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными», - сообщила
 пресс-служба Верховного суда.
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