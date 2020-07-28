Коронавирус
REGNUMВласти Абхазии продлили запрет на въезд в страну из-за коронавируса
Сухум, 28 июля 2020, 22:52 — REGNUM Власти Абхазии продлили запрет на туристические поездки из России как минимум до 4 августа. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
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Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа
Sputnik Абхазиявчера в 12:21
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Здоровье
В Волгограде несколько больниц снова перепрофилируют под госпитали
Волгоградская правда вчера в 22:14
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
Происшествия
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Люди сняли маски и массово двинули на спортивные площадки и пляжи, в парки, игнорируя предостережения эпидемиологов.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 27 июля в 14:20
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что не прибегала к бандажированию желудка
Недавно пластический хирург высказал свое мнение, что известная российская певица Лолита Милявская сбросила лишний вес с помощью бандажирования желудка.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru 27 июля в 11:15
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Армия и оружие
Азербайджан и Турция с 29 июля начнут совместные военные учения
Общественная служба новостей вчера в 21:36
Общество
Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса
Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru вчера в 00:48
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Космос
Орбиту МКС поднимут 29 июля на 1,1 км над Землей
Двигатели корабля "Прогресс МС-14" будут включены в 16:42 мск и проработают 336,3 секунды сообщение Центра управления полетами ЦНИИмаш Эксперты объяснили, что после этого высота орбиты МКС достигнет отметки 419, 1 км над Землей.
Piter.tv 27 июля в 06:48
Политика
В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета вчера в 14:53
Общество
Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
ProstoProSport вчера в 23:38
Происшествия
Алтайская чиновница осуждена на три года за взяточничество
Сотрудницу ведомства приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.
Алтайская правда 00:12
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт 27 июля в 05:39
Армия и оружие
Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Хакасии
Интерфакс - Россия вчера в 21:41
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Транспорт
В московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров
Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.
Говорит Москва вчера в 11:57
Гаджеты
В бенчмарке AnTuTu появился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus
Актуальные Новости вчера в 11:16