Политика

ТАССТАССВласти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.
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с чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России
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Телеканал 360°08:30

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В субботу, 1 августа, стало известно о том, что глава службы Сергей Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
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ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

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