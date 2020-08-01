Политика
ТАССВласти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.
Читать в источнике
Оценить146
с чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России.Телеканал 360°08:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Общество
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва 10:57
Хоккей
«Чикаго» переиграл «Эдмонтон» в первом квалификационном матче НХЛ
В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года "Чикаго Блэкхоукс" переиграл "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 17:57
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Общество
Черногория решила не открывать границу для граждан РФ
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ЕС решили не включать Черногорию в список стран, которые разрешено посещать гражданам стран Евросоюза.
REGNUM 17:34
Футбол
Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
Интерфакс-Спорт 11:38
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Два космических туриста будут отправлены на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года.
Известия 17:55
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Киберспорт
В перезапуске Anthem изменят систему лута и улучшат стрельбу
В новом Anthem изменят систему дропа.
Cyber.sports.ru 01:57
Происшествия
ФСБ задержала контрабандиста на границе России с Украиной
Задержан контрабандист, направивший автомобиль на пограничников на границе России с Украиной, об этом сообщила Погранслужба ФСБ РФ.
Политика Сегодня вчера в 08:22
Фигурное катание
Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.
Sport24.ru 05:07
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Здоровье
Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufa 03:56
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
В субботу, 1 августа, стало известно о том, что глава службы Сергей Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
Piter.tv 08:11
Футбол
Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета 04:28
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ИА Красная Весна 04:15
Происшествия
Депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке в Петербурге
Напомним, ранее сообщалось, что депутата Госдумы обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей.
Live24 вчера в 03:49
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», - говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Происшествия
Полиция Екатеринбурга составила протоколы на задержанных во время акции в поддержку жителей Хабаровска
Коммерсантъ Екатеринбург 14:43
Футбол
Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru 17:14
Происшествия
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Экономика
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре»
Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, который находится под арестом из-за ДТП со смертельным исходом в Москве, заявил, что у него есть «козырь» для оправдания его подзащитного.
Известия 17:42
Экономика
Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35