Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.В источнике
С чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России
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