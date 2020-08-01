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ТАСС
ТАСС

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.В источнике
С чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России
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Телеканал 360°вчера в 08:30
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Sputnik Абхазия

Дождались: Абхазия и Россия открыли границу

Sputnik Абхазиявчера в 14:26
Московский Комсомолец

Открывшуюся границу Абхазии за полдня пересекли 350 автомобилей

Московский Комсомолецвчера в 09:25
РИА Новости

Власти Абхазии сняли все ограничения на въезд россиян

РИА Новостивчера в 10:00
Известия

Абхазия открыла границу с Россией

Известиявчера в 09:21
Lenta.ru

Абхазия сообщила об открытии границы с Россией

Lenta.ruвчера в 09:07
REGNUM

Власти Абхазии открыли границу с Россией

REGNUMвчера в 09:34
ТАСС

Границу России с Абхазией после открытия пересекли более 700 автомобилей

ТАССвчера в 11:31

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РИА Новости22:55
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Российская газета31 июля в 12:06
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Юфсбетвчера в 04:07

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