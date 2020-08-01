с чего всё началось

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

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