Политика
ТАССВласти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.
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с чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России.Телеканал 360°08:30
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Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Коммерсантъ 09:36
Армия и оружие
США допускают развертывание гиперзвуковых ракет
США изучают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, сообщил начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл.
Вечерний курьер вчера в 15:23
Происшествия
В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов
Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское управление МЧС РФ.
РИА Новости 16:18
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Общество
Объяснены колебания прироста случаев коронавируса в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, говорить о росте заболеваемости нельзя, заявила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина.
Lenta.ru 15:24
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Экономика
Биржевой индекс в Токио упал из-за коронавируса
Эксперты связывают это стремительное снижение с обеспокоенностью инвесторов, вызванной новой волной коронавируса, отрицательно влияющей на экономику Японии.
REGNUM 04:44
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
Футбол
«Борнмут» расстался с главным тренером Хау после вылета из АПЛ
«Борнмут» объявил о расставании с главным тренером Эдди Хау. Решение было принято по обоюдному согласию после вылета команды из АПЛ.
Sport24.ru 16:27
Хоккей
Игрок «Рейнджерс» Панарин отдал голевой пас в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 11:15
Общество
Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа.
РИА Новости 15:38
Политика
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Футбол
Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана из подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:00
Экономика
Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
ТАСС вчера в 17:25
Общество
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ
Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 15:43
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Общество
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Технологии
Вклад Amazon в спутниковый интернет составит $10 млрд
В проект Kuiper Amazon вложит больше $10 млрд.
МНИАП.рф 14:36
Футбол
Лэмпард: «Мы не заслужили победы в финале»
Евро-футбол.ру 16:14
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Происшествия
В Хельсинки провели «Топлес-флешмоб»
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Vevby.ru 30 июля в 00:57
Футбол
«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А
Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском 16:42
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 10:43
Общество
Источник сообщил об отказе Черногории принять российских туристов
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории не принял решение об открытии границ для граждан РФ, несмотря на предложения туристической отрасли, сообщил РИА Новости источник в руководстве органа.
РИА Новости 16:04