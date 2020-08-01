Политика

ТАССТАССВласти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.
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Абхазия открыла границу с Россией и сняла все ограничения

РИА Новости10:00

Бжания подписал распоряжение о снятии ограничений из-за COVID-19 на границе с Россией

Sputnik Абхазия10:27

На границе между Россией и Абхазией началось движение людей

REGNUM09:25

Абхазия открыла границу с Россией

RT на русском09:06

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

ТАСС08:59

Мишустин подписал закон об открытии границ с Абхазией

Мойка7808:40

Абхазия вслед за Россией объявила об открытии границ

РБК09:26
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА на один год продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным.
Чемпионат 08:59
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

RT на русском 08:01
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

RT на русском 09:03
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
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Общество

Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа

Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com 01:49
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Авто

BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d

Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d.
Car.ru вчера в 06:02
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Космос

Ученые показали, что произойдет, если Земля столкнется с другой планетой

Суть событий 10:30
Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Футбол

Юран уволен из «Химок» из-за «Спартака»

Как отметил Юран, министр спорта Московской области сказал, чего кандидатура не согласована со «Спартака», поэтому его убирают.
Нева Спорт вчера в 13:04
Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

РИА Новости 09:08
Здоровье

На Украине ожидают 4 тысячи смертей от COVID-19 до окончания пандемии

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что число смертей из-за пандемии коронавируса в стране может возрасти до 4 тыс, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:45
Общество

Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения

Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
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Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

В России ремонт автомобилей и запчасти могут подорожать в 10 раз, прогнозируют аналитики.
Деловое.ТВ 08:27
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Экономика

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
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Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru 30 июля в 10:51
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Здоровье

В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109

Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:55
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко не стала бить Евгения Петросяна

Paparazzi.ru 04:49
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Общество

В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском

В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.
Gazeta.SPb 08:08
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Экономика

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
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Футбол

Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

Вести.Ru 10:05
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