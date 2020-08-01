Политика
ТАССВласти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.
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с чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России.Телеканал 360°08:30
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Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Футбол
Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона
Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 10:43
Происшествия
На Депардье подали новую жалобу о домогательствах
В рамках дела известного французского актера Жерара Депардье, которого два года назад подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, вероятно, будет возобновлено расследование.
Вести.Ru 08:56
Шоу-бизнес
Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой
Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
Общество
В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала
Наша версия 05:30
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Автоспорт
Мазепин выиграл гонку «Формулы-2» в Великобритании
Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин одержал победу в первой гонке четвёртого этапа «Формулы-2» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 12:07
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Футбол
Черчесов выбрал Акинфеева лучшим вратарем сезона
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что лучшим вратарем прошедшего сезона выбрал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Спорт-Экспресс 10:53
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Американцы получили подозрительные посылки с семенами из Китая
Посылки получили даже те жители США, которые никогда ничего не заказывали из других стран.
Народные новости вчера в 14:04
Наука
Решение конфликта третьей стороной повысило активность системы вознаграждения у пар
Участие третьей стороны в обсуждении конфликта между двумя романтическими партнерами не только помогает эффективнее решить вопрос, но и повышает удовлетворение участников от того, что конфликт разрешен.
N+1 10:37
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com 05:57
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Решетова назвала причину раздельного отдыха с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова объяснилась перед поклонниками, почему она отдыхает отдельно от него.
Слово и Дело 07:26
Происшествия
В поезде из Мариуполя в Киев мужчина избил и пытался изнасиловать женщину с ребёнком
В поезде Мариуполь — Киев неизвестный мужчина ночью напал на женщину с ребёнком и жестоко избил.
Life.ru 11:56
Космос
Астронавты NASA вернутся на Землю с МКС в капсуле SpaceX
Американские астронавты из NASA планируют 2 августа отправиться на Землю в капсуле SpaceX, если позволит погода.
News.ru 11:42
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru 09:16
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
CT news вчера в 16:45
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Игры
Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4
Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
Игромания.ру 03:50