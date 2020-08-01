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ТАСС
ТАСС

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.В источнике
С чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России
.
Телеканал 360°вчера в 08:30
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RT на русском

В августе россияне смогут отправиться в Абхазию и Швейцарию

RT на русскомвчера в 14:16
Sputnik Абхазия

Дождались: Абхазия и Россия открыли границу

Sputnik Абхазиявчера в 14:26
РИА Новости

Власти Абхазии сняли все ограничения на въезд россиян

РИА Новостивчера в 10:00
ТАСС

Границу России с Абхазией после открытия пересекли более 700 автомобилей

ТАССвчера в 11:31
РБК

Абхазия вслед за Россией объявила об открытии границ

РБКвчера в 09:26
Мойка78

Мишустин подписал закон об открытии границ с Абхазией

Мойка78вчера в 08:40
REGNUM

Власти Абхазии открыли границу с Россией

REGNUMвчера в 09:34

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна31 июля в 08:34
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В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новостивчера в 07:43

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ruвчера в 06:23
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Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата

Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондентвчера в 08:00
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Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.comвчера в 02:03

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ruвчера в 07:52
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