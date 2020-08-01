Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина. Ранее в штабе сообщили о решении открыть границу с Абхазией с 1 августа.
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