Политика
РИА НовостиМишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина. Ранее в штабе сообщили о решении открыть границу с Абхазией с 1 августа.
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Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru 12:10
Футбол
Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию об интересе к нападающему Александру Кокорину.
RT на русском 13:42
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян.
RT на русском 12:48
Путешествия
Отдых для россиян в Крыму стал дешевле
Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их.
Lenta.ru 11:58
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Футбол
Футбольный клуб «Химки» лишился главного тренера
Ореанда-Новости 05:27
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews вчера в 08:45
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Общество
Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой
Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
Российская газета 12:14
Здоровье
Нижегородская область готовится выйти на второй этап снятия ограничений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности принять в ближайшее время решение о переходе на второй этап снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 11:39
Кино
Кортни Кокс дала согласие на участие в фильме «Крик 5»
Как сообщает ToDay News Ufa, звезда фильма «Крик» Кортни Кокс дала согласие на съемку в пятой части истории про неуловимого маньяка.
ToDay News Ufa 07:14
Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт 08:13
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания 10:59
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Футбол
Три игрока «Спартака» перейдут в «Химки»
Новичок РПЛ "Химки" собирается усилить свой состав тремя футболистами "Спартака".
Sport.ru 03:59
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Автоспорт
Россиянин победил в гонке «Формулы-2» в Великобритании
Первое место в первой гонке четвёртого (британского) этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-2» занял россиянин Никита Мазепин.
News.ru 12:57
Происшествия
В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса
Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса.
ТАСС 11:24