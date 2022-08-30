Отмечается, что Аркаб в ходе встречи с российским послом в Алжире Валерьяном Шуваевым призвал компании из России продолжать инвестиции, создавать взаимовыгодное партнёрство с алжирскими компаниями, передавать знания и технологии и обмениваться опытом.
Французские и египетские археологи открыли первые свидетельства того, что фараоны IV династии Древнего царства построили пирамиды на плато Гиза из-за того, что они соседствовали с близким и удобным для навигации протоком Нила.
Вооруженные силы (ВС) Тайваня открыли огонь боевыми снарядами по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после того, как беспилотник вопреки предупреждениям вошел в закрытое воздушное пространство.