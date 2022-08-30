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Власти Алжира призвали Россию увеличить инвестиции в страну

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжирской Республики Мухаммад Аркаб призвал россиян больше инвестировать в страну.
Московский Комсомолец
Отмечается, что Аркаб в ходе встречи с российским послом в Алжире Валерьяном Шуваевым призвал компании из России продолжать инвестиции, создавать взаимовыгодное партнёрство с алжирскими компаниями, передавать знания и технологии и обмениваться опытом.
RT на русском
30 августа агентство Reuters сообщило, что Франция оказалась готова к сокращению поставок российского газа.
Газета.Ru
В частности, французская энергетическая компания Engie начала переговоры с поставщиками газа в Алжире, пытаясь в среднесрочной перспективе договориться о поставках.
Газета.Ru

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В Минэнерго Алжира призвали российские компании увеличить инвестиции в страну
Газета.Ru09:46
Алжир просит Россию увеличить инвестиции в страну
Общественная служба новостей10:56
Власти Алжира призвали Россию увеличить инвестиции в страну
Московский Комсомолец09:48
Министерство энергетики Алжира призвало российские компании увеличить инвестиции в страну
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Министр энергетики Алжира Аркаб призвал российские компании увеличить инвестиции в энергетику страны
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В Минэнерго Алжира призвали российские компании увеличить инвестиции в страну
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