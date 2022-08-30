Отмечается, что Аркаб в ходе встречи с российским послом в Алжире Валерьяном Шуваевым призвал компании из России продолжать инвестиции, создавать взаимовыгодное партнёрство с алжирскими компаниями, передавать знания и технологии и обмениваться опытом.