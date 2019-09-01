Финансы
ТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз для россиян
Прежде россияне за однократную электронную визу в Индию сроком на 30 дней платили $60.
Интерфакс 07:45
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Футбол
Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Metaratings 08:35
Политика
Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Lenta.ru 09:10
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Политика
Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом
Ведомости 05:45
Происшествия
Ученик бесланской школы рассказал о мучениях во время теракта
Террористы захватили школу №1 в Беслане 1 сентября 2004 года.
Рамблер 10:24
Наука
Пять самых больших вопросов о темной материи
Поскольку темное вещество перевешивает обычную материю, часто говорят, что темная материя является главной силой, которая организует большие космические структуры, такие как галактики и скопления галактик.
Суть событий вчера в 09:15
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Театры
Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам ГИТИСа
Министр отметил, что выпускники ГИТИСа широко представлены во всех творческих направлениях по всему миру.
Интерфакс 09:49
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Футбол
Кьер заменил Шкртела в «Аталанте»
Кьер заменит Мартина Шкртела, который расторг контракт с «Аталантой» всего через несколько недель после перехода в команду.
Матч ТВ 10:05
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко главой Тулуна
Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера Виталия Мутко главой города Тулун Иркутской области, который сильно пострадал от паводка.
Pravda.Ru 09:33
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.
Lenta.ru 07:07
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Загитова пошла в 11-й класс
Сегодня олимпийская чемпионка пошла в 11-й класс школы. Загитова в 2018 году завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане.
Pravda.Ru 03:41
Происшествия
Командир отряда «Альфы» поделился воспоминаниями о бесланских событиях
Демидкин говорит что не ждал, что его боевая группа будет послана в Беслан: незадолго до этого она вернулась из тяжелой командировки в Чечню, в ходе которой потеряла одного из бойцов.
Военное обозрение 08:48
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до 59,02 доллара за баррель
По данным издания, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,39% и составила 59,02 доллара за баррель.
Телеканал 360° 03:38
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Общество
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября «рюмкой водки»
На сцене, украшенной баннером "С 1 сентября" и мягкими игрушками, артисты специально приглашенной кавер-группы спели толпящейся перед сценой ребятне "Рюмку водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград".
Российская газета 09:50
Политика
Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером
РИА Новости 02:32
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00