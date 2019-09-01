Финансы
ТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.
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Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
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В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
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Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
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Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.
URA.Ru 11:45
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
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Ранее издание The Aviationist сообщило, что во время демонстрационного полета с индийским экипажем с левого крыла опытного образца МиГ-35 отвалилась панель обшивки.
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Врачи предупредили об опасности наращивания ресниц
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Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
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«Динамо» арендовало футболиста «Уфы» Игбуна до конца сезона
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СКА сыграет первый матч КХЛ с «Металлургом»
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