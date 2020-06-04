с чего всё началось

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Здоровье Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19 Врачи в Нидерландах обнаружили связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса, сообщило издание Dutch News со ссылкой на врачей больницы в городе Неймеген. 1

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Гаджеты Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар. 2