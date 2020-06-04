Коронавирус
RT на русскомВласти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
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В частности, он подписал указ, согласно которому с 6 июня ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из него, говорится на сайте администрации города.Ведомости08:07
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«Считаю, что закрыть Севмаш нельзя»: что еще говорят жители Северодвинска про вспышку коронавируса
Новости Архангельска 29.ru07:56
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