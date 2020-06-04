с чего всё началось

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Политика Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2» Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 111

Общество Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 1,5K

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K

Политика Захарова оценила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в беседе с РИА Новости заявление американского генпрокурора Уильяма Барра о протестах в США. 89

Общество Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи Оренбургская областная комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии четверых детей у многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщила пресс-служба правительства региона. 82

Политика Дуров поддержал предложение разблокировать Telegram в России Генеральный директор Telegram Павел Дуров поддержал предложение депутатов "Справедливой России" Федота Тумусова и Дмитрия Ионина разблокировать мессенджер в России. 231

Армия и оружие Институт Гамалеи сообщил о старте первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса Артем Ткачук, заведующий отделом природно-очаговых инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил Business FM о старте первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Общество СК завел уголовное дело на Николая Платошкина Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 3,5K

Культура Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.

Общество Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. 24

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений. 47

Общество Трамп заявил, что хочет увеличить финансирование полиции Вашингтон, 4 июня 2020, 23:56 — REGNUM Радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Общество Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. 513