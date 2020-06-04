с чего всё началось

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина рассказала, какие виды рака стали самыми распространенными в 2019 году в России. 10

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 381

Общество В России хотят ввести новый штраф для водителей Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет. 195

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Здоровье В Коми cкончался еще 1 пациент, болевший COVID-19 В Республике Коми число заражений коронавирусом по состоянию на 3 июня увеличилось на 33 человека, сейчас оно равняется 1426. 1

Общество На Кубани продлили карантинный режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24". 2,2K

Футбол Футболист сборной Германии согласился перейти в «Челси» Сообщается, что 24-летний футболист согласился перейти в «Челси» во время летнего трансферного окна.