Общество
Газета.RuВласти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Ивана Кулявцева. "Шиес" потерял преимущества, которыми наделяют приоритетные инвестиционные проекты региона.
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Экологи и местные жители торжествуют - мусорный полигон Шиес официально прекратил свое существование
Аргументы недели07 июня в 08:59
Проект по Шиесу без обсуждения исключён из числа приоритетных для Архангельской области
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Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Со следующим пакетом Starlink на орбиту выведут два других спутника
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Газета.Ru 09:48
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Меркель и Путин провели телефонные переговоры
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Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
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Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Политика
Зеленский обвинил нелояльных власти мэров в сепаратизме
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. Его слова приводит «Украинская правда».
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В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Путешествия
В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля
Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
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В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
РИА Новости 09:57
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Иран построил у своего южного побережья модель авианосца США типа «Нимиц»
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В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
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Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
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В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова
Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
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С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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