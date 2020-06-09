Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития региона Ивана Кулявцева. "Шиес" потерял преимущества, которыми наделяют приоритетные инвестиционные проекты региона.

Происшествия Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.

Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Политика Захарова получила высший дипломатический ранг посла Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. 1,5K

Политика Меркель и Путин провели телефонные переговоры Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля. 10

Происшествия В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала. 115

Политика Зеленский обвинил нелояльных власти мэров в сепаратизме Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. Его слова приводит «Украинская правда».

Происшествия В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств. 48

Армия и оружие Иран построил у своего южного побережья модель авианосца США типа «Нимиц» По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, оказавшихся в распоряжении AP, внешне корабль напоминает американский атомный авианосец типа "Нимиц", которые регулярно заходят в Персидский залив через Ормузский пролив.

Шоу-бизнес Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом. 9

Происшествия Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову изберет Таганский суд Москвы. Это произойдет уже 9 июня 2020 года.

Общество Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости. 3,7K