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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Всеобщую мобилизацию объявили армянские власти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, из-за обострения в Нагорном Карабахе страна переведена на военное положение, передает РИА "Новости" со ссылкой на фейсбук политика.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

В Армении объявлено военное положение

Интерфакс05:08
РБК

В Нагорном Карабахе объявили сбор мужчин старше 18 лет

РБК06:27
ТАСС

Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию

ТАСС04:40
RT на русском

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

RT на русском04:57
Коммерсантъ

Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию

Коммерсантъ04:55
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Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию

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Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию

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Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".
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NewInform07:07
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Российская газетавчера в 14:25
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Академик: Смертность от ВИЧ в России достигла максимума за пять лет

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что число зараженных и смертность от ВИЧ растут в последние несколько лет.
Росбалт01:55