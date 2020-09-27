Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
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Всеобщую мобилизацию объявили армянские власти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, из-за обострения в Нагорном Карабахе страна переведена на военное положение, передает РИА "Новости" со ссылкой на фейсбук политика.В источнике
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Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию
Sputnik Армения04:40