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Всеобщую мобилизацию объявили армянские власти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, из-за обострения в Нагорном Карабахе страна переведена на военное положение, передает РИА "Новости" со ссылкой на фейсбук политика.