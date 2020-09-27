Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию
Всеобщую мобилизацию объявили армянские власти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, из-за обострения в Нагорном Карабахе страна переведена на военное положение, передает РИА "Новости" со ссылкой на фейсбук политика.В источнике
Мы сражаемся на своей земле, сегодня азербайджанская армия на азербайджанских землях наносит сокрушительные удары по неприятелю.
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Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию
Sputnik Армениявчера в 04:40