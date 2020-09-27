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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Всеобщую мобилизацию объявили армянские власти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, из-за обострения в Нагорном Карабахе страна переведена на военное положение, передает РИА "Новости" со ссылкой на фейсбук политика.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Мы сражаемся на своей земле, сегодня азербайджанская армия на азербайджанских землях наносит сокрушительные удары по неприятелю.
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Газета.Ru

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Газета.Ruвчера в 07:35
РБК

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

РБКвчера в 08:29
ТАСС

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Главное

ТАССвчера в 05:29
РИА Новости

В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

РИА Новостивчера в 05:02
RT на русском

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

RT на русскомвчера в 04:57
Sputnik Армения

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию

Sputnik Армениявчера в 04:40
Интерфакс

В Армении объявлено военное положение

Интерфаксвчера в 05:08

Прокуратура подала иск о ликвидации «Церкви Последнего Завета»

Прокуратура Красноярского края обратилась в суд с иском о ликвидации Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» и об исключении её из Единого государственного реестра юридических лиц.
Прокуратура подала иск о ликвидации «Церкви Последнего Завета»
Право.ру25 сентября в 08:42
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
10

Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
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