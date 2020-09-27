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RT на русском
RT на русском

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство страны в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

RT на русском04:57
РБК

Конфликт Армении с Азейрбайджаном. Что важно знать

РБК08:29
Интерфакс

В Армении объявлено военное положение

Интерфакс05:08
РИА Новости

Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию

РИА Новости05:02
Sputnik Армения

Кабмин Армении огласил решение об объявлении военного положения: что оно предусматривает

Sputnik Армения08:37
Коммерсантъ

Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию

Коммерсантъ04:55
ТАСС

Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию

ТАСС04:40

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где сегодня утром стороны конфликта возобновили боевые действия, сообщается на сайте МИД России.
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Ведомости06:32
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%
REGNUM01:29
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«Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии

Москва, 24 сентября 2020, 05:30 — REGNUM Общая рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф-банка) выросла на $2 млрд после объявления о слиянии, передаёт 24 сентября РБК со ссылкой на данные о котировках акций на американской Nasdaq для «Яндекса» и Лондонской фондовой бирже для TCS.
REGNUM23 сентября в 22:30
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Трамп пообещал покончить с экономической зависимостью США от Китая

Покончить с зависимостью американской экономики от Китая в случае своего переизбрания пообещал действующий президент США Дональд Трамп 26 сентября, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.
ИА Красная Весна22:20
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В саратовской больнице не хватает СИЗ. Министр пообещал главврачу «оргвыводы»

Министр Олег Костин указал Маликову лично выехать в Саратов на аптечный склад и забрать оттуда необходимое количество масок, костюмов, респираторов и других видов средств индивидуальной защиты, которых на складе более чем достаточно.
Взгляд-инфо05:02
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