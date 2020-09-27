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Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство страны в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.В источнике
Араик Арутюнянполитик
Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Подробнее о событии
Интерфакс

В Армении объявлено военное положение

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РБК

В Нагорном Карабахе объявили сбор мужчин старше 18 лет

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ТАСС

Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию

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RT на русском

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

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Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию

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Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию

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Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию

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